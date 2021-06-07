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Сюжет: Милицейские ЧП

Избили и отобрали телефон. Милиционеров в Таласе обвиняют в пытках

Сотрудников УВД Таласской области обвиняют в избиениях и пытках. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, к сотрудникам представительства акыйкатчи по Таласской области в ходе мониторинга ИВС с заявлением обратился гражданин Э.Н.

Он рассказал, что 27 апреля вечером на улице его остановили два сотрудника милиции и спросили, выпивал ли он. Мужчина ответил, что нет. Несмотря на это, правоохранители избили его и доставили в наркологию. Однако по пути передумали и отпустили, но отобрали мобильный телефон.

На следующий день потерпевший обратился к начальнику УВД Таласа, а также в прокуратуру региона с жалобой на противоправные действия сотрудников милиции.

По словам заявителя, 29 апреля в 10.00 он встретился с правоохранителем по имени Канимет, который, вместо того чтобы разобраться, тоже избил его. В знак протеста потерпевший изрезал свою руку лезвием.

«Заявитель считает, что сотрудники милиции избивали его беспричинно и превысили свои полномочия, задержав его по ложному обвинению. Э.Н. также попросил представителей омбудсмена разобраться в случившемся и принять меры. Сейчас ведется следствие», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196743/
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