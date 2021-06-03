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Происшествия

Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке люди вновь вышли на митинг

В Бишкеке сторонники Орхана Инанды вновь вышли на митинг. Около 200 человек собрались у здания Жогорку Кенеша. В руках они держат плакаты с требованием к властям раскрыть его исчезновение. Они также требуют предоставить информацию, находится ли он на территории Кыргызстана.

Собравшиеся планируют пройти маршем от Жогорку Кенеша к Дому правительства и продолжить акцию на Старой площади, где уже собираются люди.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196225/
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