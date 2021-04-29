ГКНБ сообщает о перестрелке между войсковыми подразделениями на границе

Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

«29 апреля в местности «Головной» Баткенского района одноименной области ситуация обострилась. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон.

По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов.

В целях обеспечения безопасности граждан Кыргызской Республики, а также недопущения правонарушений на приграничных территориях и эскалации обстановки пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

При этом пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы с кыргызской стороны функционируют в штатном режиме.

Пограничники совместно со взаимодействующими органами и представителями местных органов власти принимают необходимые меры по урегулированию ситуации.

Пограничная служба Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег приложить максимальные усилия к деэскалации обстановки на данном участке кыргызско-таджиской границы.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились восемь пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.