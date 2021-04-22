В Баткенской области задержали узбекистанца за незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в местности Насрабад Кадамджайского района пограничники и сотрудники ГКНБ заметили гражданина, который нелегально пересек границу, направляясь из Узбекистана в Кыргызстан. Его задержали.

В ходе опроса установлено, что задержанный является 37-летним гражданином Узбекистана.

Задержанного передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.