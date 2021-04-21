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Происшествия

Задержан подозреваемый в мошенничестве. На его счету целый ряд крупных афер

Оперативники межрегионального управления СКМ МВД задержали в Оше 41-летнего подозреваемого в мошенничестве, от действий которого пострадало большое число граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что злоумышленник каждый раз придумывал новые схемы обмана.

«С заявлением в милицию обратился 37-летний житель южной столицы. Он рассказал, что в августе 2018 года собирался купить земельный участок, но столкнулся с обманом. Мужчина отдал за землю $2,5 тысячи и автомашину «Мерседес-Бенц 200» стоимостью $5 тысяч. Однако злоумышленник, получив деньги и авто, так и не передал ему документы на право собственности», — заявили в ведомстве.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в мошенничестве

Подозреваемый был задержан 16 апреля в микрорайоне «ХБК» в Оше. Житель Кара-Суйского района Ошской области состоит на оперативном учете как член организованной преступной
группировки.

«Установлен целый ряд преступлений, к которым причастен задержанный. В марте 2016-го он обманом завладел автомашиной «Хонда-Одиссей» стоимостью $4 тысячи. В декабре 2019 года, обещая жителю южной столицы продать ему машину по выгодной цене, взял у жертвы 135 тысяч сомов, после чего скрылся. Летом 2019-го он же обманом завладел золотыми изделиями стоимостью 25 тысяч сомов и денежными средствами в размере 12 тысяч сомов. Выяснилось также, что летом 2015 года задержанный приобрел в долг у автовладельца машины «КамАЗ» и «Ауди» общей стоимостью $26 тысяч 500 и впоследствии его обманул», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что по всем озвученным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанный проверяется на причастность к иным схожим преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191025/
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