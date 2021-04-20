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Происшествия

За три месяца в авариях в Бишкеке пострадали 105 детей

В Бишкеке за три месяца произошло 93 аварии с участием детей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, за этот же период 2020 года зарегистрировали 108 подобных ДТП. С января по март 2021-го в авариях пострадали 105 несовершеннолетних, в прошлому году — 130.

В целом в первом квартале количество ДТП с участием детей снизилось на 17,3 процента.

Ранее сообщалось, что в столице за три месяца зафиксировали 88 тысяч 299 нарушений ПДД. Нарушать Правила дорожного движения стали больше. В прошлом году на этот же период составили 29 тысяч 795 протоколов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190700/
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