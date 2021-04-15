15:04
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Видео похищения девушки опубликовали в соцсетях. Милиция начала проверку

В социальной сети Instagram опубликовали видео похищения девушки.

На кадрах видно, как молодой человек насильно сажает в машину девушку. На вопрос прохожих мужчина ответил, что это его жена. Сама жертва насилия заявила, что не знает молодого человека, и требует отпустить ее.

Предположительно похищение произошло около аэропорта «Манас», пишут очевидцы.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что в милицию с заявлением никто не обращался, звонка о похищении человека не поступало. Но тем не менее правоохранительные органы начали проверку опубликованного видео.

Напомним, 5 апреля похитили, а затем убили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.

Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190228/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Три жителя Оша похитили женщину и угрожали убийством. Их задержали
В Сузакском районе трое парней похитили девушку. Один из них хотел жениться
Телефон может спасти жизнь. Как настроить устройство для экстренных сообщений
О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства МВД
Убийство Айзады. Премьер-министр обещает уволить всех виновных
Убийство Айзады. Как реагировали соцсети на ала качуу и смерть девушки
Убийство Айзады Канатбековой. Парламент заслушал главу МВД, но решения не принял
Нет ала качуу! Депутат парламента предлагает принять «закон Бурулай — Айзады»
Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой
Убийство Айзады Канатбековой. Глава МВД, которого в ЖК ждали полдня, пришел
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;госизмене задержан политолог Марат Казакпаев По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
На&nbsp;племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в&nbsp;Генпрокуратуру На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1&nbsp;миллиард сомов. Его отпустили Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
15:02
Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской инфекционной больнице Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской ин...
14:57
Видео похищения девушки опубликовали в соцсетях. Милиция начала проверку
14:43
Безвизовый режим КР с 52 странами: только одна ответила адекватным решением
14:40
Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан еще девяти государств
14:18
Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров