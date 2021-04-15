Видео похищения девушки опубликовали в соцсетях. Милиция начала проверку

В социальной сети Instagram опубликовали видео похищения девушки.

На кадрах видно, как молодой человек насильно сажает в машину девушку. На вопрос прохожих мужчина ответил, что это его жена. Сама жертва насилия заявила, что не знает молодого человека, и требует отпустить ее.

Предположительно похищение произошло около аэропорта «Манас», пишут очевидцы.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что в милицию с заявлением никто не обращался, звонка о похищении человека не поступало. Но тем не менее правоохранительные органы начали проверку опубликованного видео.

Напомним, 5 апреля похитили, а затем убили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.

Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД столицы.