В Караколе произошла драка между школьниками. Один из них ранен

В Караколе произошла драка между школьниками. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, сегодня примерно в 00.05 в дежурную часть отдела внутренних дел Каракола заявили из Иссык-Кульской областной объединенной больницы, что к ним поступил с телесными повреждениями подросток 2004 года рождения.

Следственно-оперативная группа установила, что 9 апреля потерпевший со своими друзьями играл на футбольном поле вблизи микрорайона «Кашка-Суу». В это время к ним подошел парень со своими знакомыми и вызвал потерпевшего. «Когда он подошел к ним, то один из пришедших парней ударил его камнем по голове, после чего они скрылись с места происшествия. Знакомые потерпевшего доставили его в травматологическое отделение областной больницы», — сказали в УВД.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Каракола, начато досудебное производство. Для определения тяжести полученных телесных повреждений потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В УВД добавили, что причастные в нанесении телесных повреждений установлены и доставлены в городскую милицию, где проводятся следственные мероприятия.