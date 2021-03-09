Американский подросток принес в школу самодельную бомбу и случайно взорвал ее

Не менее пяти школьников и учитель пострадали в результате непреднамеренного подрыва самодельного взрывного устройства в классе в американском штате Мичиган. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел 8 марта в населенном пункте Ньюэйго.
По предварительным результатам расследования 16-летний школьник случайно взорвал принесенное в учебное заведение устройство, в результате чего получил ранения средней тяжести и госпитализирован.
Еще четыре ученика получили более легкие травмы и обратились в медицинское учреждение. Школу эвакуировали.
Расследование произошедшего продолжается, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшейся бомбы.