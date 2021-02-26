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Сюжет: Скандалы с чиновниками

За рулем не сидел и не дрался. МВД об инциденте с замначальника Ленинского РУВД

Замначальника Ленинского РУВД по оперативной работе Талгат Осконалиев не садился пьяным за руль и не устраивал пьяный дебош. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«21 февраля в ходе рейдово-профилактических мероприятий примерно в 00.05 на пересечении улицы Московской и бульвара Эркиндик совместно с УПСМ по ГУВД Бишкека была остановлена служебная автомашина «Лада-Приора» с госномером MVD218B под управлением старшего оперуполномоченного СКМ УВД Ленинского района майора милиции Т.М., который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения (протокол медосвидетельствования имеется). Рядом на пассажирском сиденье сидел заместитель начальника УВД Ленинского района О.Т.», — проинформировали в министерстве.

Уточняется также, что был составлен протокол о нарушении. Служебная автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту случившегося служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование. 

«Инцидента с потасовкой и дракой не было. Также не соответствует действительности и то, что заместитель начальника УВД Ленинского района находился за рулем служебной машины», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, собственные источники сегодня сообщили редакции о том, что замначальника Ленинского РУВД по оперативной работе Талгат Осконалиев устроил пьяный дебош.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184733/
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