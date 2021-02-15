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Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема

Сотрудники АКС ГКНБ выявили очередную коррупционную схему в Госагентстве связи при выдаче лицензии на использование радиочастот. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что бывшее руководство агентства в сговоре с представителями одной из частных компаний без проведения торгов выдало им лицензию на деятельность по использованию радиочастотного спектра с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации станций широкополосного беспроводного доступа в Бишкеке и Оше. Тогда как стартовая стоимость указанного радиочастотного спектра при выставлении его на аукционные торги составила бы 61,5 миллиона сомов», — сказали в ГКНБ.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. 2 февраля стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи.

В ГКНБ отмечают, что в рамках расследуемых уголовных дел возвращены государству радиочастоты общей стоимостью 143,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183462/
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