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Сюжет: Радиочастотный скандал

Гендиректор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан арестован на время следствия

Генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 12 марта. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, соответствующее постановление суд вынес вчера.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. 2 февраля стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182516/
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