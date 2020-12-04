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Происшествия

Убийство в горах Энильчека. Дело прекращено в связи со смертью подозреваемого

Уголовное дело о двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области прекращено. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что экспертиза подтвердила, что подозреваемый Сергей Смирнов покончил с собой. 

«Труп подозреваемого нашли на Энильчеке. Следствием доказано, что он застрелился. Дело прекращено в связи со смертью подозреваемого», — сообщили в УВД.

Напомним, 5 июля 2019 года в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала. Его объявили в международный розыск. В апреле 2020-го в 3 километрах от лагеря «Хан-Тенири» милиция обнаружила разложившееся тело неизвестного человека. Рядом с погибшим находилось охотничье ружье «Вепрь» с 25 патронами. Позже выяснилось, что мужчина совершил суицид — выстрелил из карабина себе в голову, о чем свидетельствуют характерные следы на черепе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175542/
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