С площади Ала-Тоо в больницы поступило 590 пострадавших

По оперативным данным на 8.00 6 октября, всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших с площади Ала-Тоо.

Уточняется, что 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 288 пострадавших, из них 69 госпитализировали. Пятеро находятся в реанимации.

В Национальный госпиталь поступили 164 пострадавших, из них 58 госпитализировали. Шесть человек находятся в реанимации. Один пострадавший скончался.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступили 30 пострадавших, 23 — амбулаторно. Семеро госпитализированы, из них один в реанимации.

В Чуйскую областную больницу поступили 93 пострадавших, 90 отправлены на амбулаторное лечение. Трое госпитализированы, один в реанимации.

В Национальный хирургический центр поступило 15 пострадавших, из них 2 амбулаторно, 13 человек госпитализированы.