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Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Нарыне избили агитатора партии «Республика»

В Нарынской области избили агитатора партии «Республика». Об этом на своей странице в Facebook написал представитель политорганизации Илгиз Шаменов.

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По его словам, пострадавший в настоящий момент госпитализирован.

В пресс-службе МВД 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

скриншот из соцсетей
Фото скриншот из соцсетей. В Нарыне избили агитатора партии «Республика»

«С заявлением в милицию сегодня в 12.00 обратился 25-летний Алтынбек Апеков. Он указал, что в селе Алыш Нарынского района примерно в 6.00 парень по имени Максат вместе с двумя друзьями избили его. По предварительным данным установлено, что потерпевший и парень по имени Максат были в гостях на тое. Около 5.00 они вышли на улицу, между ними произошла пьяная ссора. Молодые люди сначала разошлись, но потом Максат пришел со своими друзьями и подрался с Алтынбеком Апековым», — сообщили редакции.

В настоящий момент милиция установила личности всех участников драки, один из них доставлен в ОВД.

«У потерпевшего нет тяжких телесных повреждений. Он госпитализирован и получает медпомощь. Установлено, что два молодых человека — Алтынбек и Максат — ранее работали агитаторами в одной партии — «Республика». Позже Максат ушел в «Мекеним Кыргызстан». По предварительным данным, пьяная ссора произошла на этой почве», — проинформировали в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166044/
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