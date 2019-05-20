Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Подробности

Службой собственной безопасности ГКНБ совместно с Военной прокуратурой по материалам АКС при получении 50 тысяч сомов задержан сотрудник ГКНБ Н.А. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что задержанный вымогал 350 тысяч сомов за прекращение проверки.

«По факту вымогательства материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанный водворен на гарнизонную гауптвахту Бишкекской комендатуры. Ведется следствие», — сообщили в пресс-центре.