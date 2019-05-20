11:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Крупные взятки (52)

Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Подробности

Службой собственной безопасности ГКНБ совместно с Военной прокуратурой по материалам АКС при получении 50 тысяч сомов задержан сотрудник ГКНБ Н.А. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Читайте по теме
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура

Уточняется, что задержанный вымогал 350 тысяч сомов за прекращение проверки.

«По факту вымогательства материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанный водворен на гарнизонную гауптвахту Бишкекской комендатуры. Ведется следствие», — сообщили в пресс-центре.
Ссылка:
просмотров: 978
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура
Со взяткой в $50 тысяч задержали заместителя министра транспорта Кыргызстана
Предлагал крупную взятку сотруднику ГКНБ. Задержан руководитель турфирмы
Популярные новости
В&nbsp;Караколе восьмиклассница забеременела от&nbsp;родственника и&nbsp;родила мальчика В Караколе восьмиклассница забеременела от родственника и родила мальчика
В&nbsp;Бишкеке задержали экс-председателя правления &laquo;Айыл Банка&raquo; Мурата Акимова В Бишкеке задержали экс-председателя правления «Айыл Банка» Мурата Акимова
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура
В&nbsp;Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя В Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom