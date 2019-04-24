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Происшествия

Мальчик из Оша, сбежав из дома, представился сиротой и жил в чужой семье

В Оше сотрудники милиции с начала 2019 года нашли 43 без вести пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что всех детей передали родителям.

«В первом квартале 2019 года в милицию от родителей поступило 35 заявлений о без вести пропавших детях. Только в апреле поступило восемь заявлений. Сотрудники УВД нашли и передали их родным благодаря общественности и сообщениям в СМИ. Причинами пропажи детей в основном являются семейные проблемы, а также побег из дома ради отдыха с друзьями», — проинформировали в УВД.

В ведомстве отметили, что только одного ребенка временно определили в детский дом.

«11-летнего мальчика определили в детский дом решением комиссии. Мать ребенка не была против. 12 апреля мальчик в седьмой раз сбежал и жил в чужой семье в Кара-Суйском районе, заявив, что он сирота. На сегодня не найденных без вести пропавших детей в Оше нет», — прокомментировали в УВД.
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