Таможенники выявили факт незаконного ввоза мандаринов

В Ошской области выявили факт незаконного ввоза мандаринов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушениями таможенных правил, задержано грузовое автотранспортное средство «Вольво FH12» с прицепом DAPA.

«При осмотре грузовика обнаружены 2 тысячи ящиков мандаринов под маркировкой ARSHAD производства Пакистан. Вес груза составил 18 тонн. На товар среднерыночной стоимостью 720 тысяч сомов не было каких-либо товаросопроводительных документов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — подчеркнули в ГТС.