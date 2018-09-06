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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 7 сентября, 11:00

Долги наши тяжкие: о проблеме погашения миллиардного внешнего долга Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой

Суммарно внешний долг Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой составляет более $1 миллиарда.

Сумма огромная и неподъемная на сегодняшний день.

Неясность условий погашения внешнего долга и его сроков вызывает озабоченность у представителей Совета старейшин кыргызских родов (ССКР), которые провели в Таласе внеочередное собрание 2 сентября 2018 года и вынесли ряд решений по этому актуальному вопросу.

В чем суть предложений от ССКР по погашению внешнего долга страны, адресованных президенту и правительству КР? Насколько они реальны? Будет ли в самом деле решена проблема внешнего долга?

В пресс-конференции принимают участие:

Таалай Эсеналиев — к.ф.н. профессор;
Бакытбек Мусаев — общественный деятель;
Марат Усманов — координатор экспертной группы по разработке стратегии развития КР;
Азимбек Базарбаев — ветеран спецслужб;
Медербек Алимжанов — ветеран спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/95216/
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