Пресс-конференция

Долги наши тяжкие: о проблеме погашения миллиардного внешнего долга Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой

Суммарно внешний долг Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой составляет более $1 миллиарда.

Сумма огромная и неподъемная на сегодняшний день.

Неясность условий погашения внешнего долга и его сроков вызывает озабоченность у представителей Совета старейшин кыргызских родов (ССКР), которые провели в Таласе внеочередное собрание 2 сентября 2018 года и вынесли ряд решений по этому актуальному вопросу.

В чем суть предложений от ССКР по погашению внешнего долга страны, адресованных президенту и правительству КР? Насколько они реальны? Будет ли в самом деле решена проблема внешнего долга?

В пресс-конференции принимают участие:

Таалай Эсеналиев — к.ф.н. профессор;

Бакытбек Мусаев — общественный деятель;

Марат Усманов — координатор экспертной группы по разработке стратегии развития КР;

Азимбек Базарбаев — ветеран спецслужб;

Медербек Алимжанов — ветеран спецслужб.