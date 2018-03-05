Пресс-конференция

Особо опасное пренебрежение: как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость (на примере конкретного уголовного дела)

11 августа 2014 года по факту убийства, совершенного с особой жесткостью, был задержан Азат Табалдиев.

Несмотря на то что следствие было завершено в течение месяца, суд до сих пор не вынес решения. Почему?

Отметим только, что за прошедшие 3 года 6 месяцев бесследно исчезли вещественные доказательства и до сих не опознана личность убитого.

Как такое стало возможным? О чем свидетельствуют эти абсурдные, по сути, факты? Может ли идти речь об объективном рассмотрении дела? Кто вернет кыргызстанцам веру в справедливость?

В пресс-конференции принимают участие:

Азамат Табалдиев — брат подсудимого,

Алексей Ханин — адвокат, Коллегия адвокатов «Победа»,

Виталий Ким — юрист, Коллегия адвокатов «Победа».