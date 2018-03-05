14:32
+1
USD 68.02
EUR 83.78
RUB 1.20
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 6 марта, 11:00

Особо опасное пренебрежение: как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость (на примере конкретного уголовного дела)

11 августа 2014 года по факту убийства, совершенного с особой жесткостью, был задержан Азат Табалдиев.

Несмотря на то что следствие было завершено в течение месяца, суд до сих пор не вынес решения. Почему?

Отметим только, что за прошедшие 3 года 6 месяцев бесследно исчезли вещественные доказательства и до сих не опознана личность убитого.

Как такое стало возможным? О чем свидетельствуют эти абсурдные, по сути, факты? Может ли идти речь об объективном рассмотрении дела? Кто вернет кыргызстанцам веру в справедливость?

В пресс-конференции принимают участие:

Азамат Табалдиев — брат подсудимого,

Алексей Ханин — адвокат, Коллегия адвокатов «Победа»,

Виталий Ким — юрист, Коллегия адвокатов «Победа».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/77703/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp