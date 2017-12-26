Пресс-конференция

Об идее передачи Кыргызстану стопроцентной доли ЗАО «Кумтор Голд компани»

Озвученное премьер-министром КР предложение от «Центерры Голд», суть которого состоит в полной стопроцентной передаче доли ЗАО «Кумтор Голд компани» Кыргызстану, сейчас тщательно анализируется экспертным сообществом.

Существуют разные мнения, специалисты-горняки озвучат свою позицию.

В пресс-конференции принимают участие:

Орозбек Дуйшеев — президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР,

Дуйшенбек Камчыбеков — д.т.н., эксперт,

Картабек Мукамбетов — член правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, заслуженный работник промышленности КР.