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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 27 декабря, 11:00

Об идее передачи Кыргызстану стопроцентной доли ЗАО «Кумтор Голд компани»

Озвученное премьер-министром КР предложение от «Центерры Голд», суть которого состоит в полной стопроцентной передаче доли ЗАО «Кумтор Голд компани» Кыргызстану, сейчас тщательно анализируется экспертным сообществом.

Существуют разные мнения, специалисты-горняки озвучат свою позицию.

В пресс-конференции принимают участие:

Орозбек Дуйшеев — президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР,
Дуйшенбек Камчыбеков — д.т.н., эксперт,
Картабек Мукамбетов — член правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, заслуженный работник промышленности КР.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/72042/
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