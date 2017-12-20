Пресс-конференция

Карганбек Самаков в СИЗО № 1: почему экс-нардеп не получил оправдательный приговор?

Октябрьский районный суд города Бишкека вынес ночью 19 декабря обвинительный приговор Карганбеку Самакову.

Почему это стало полной неожиданностью для всех, кто следил за процессом?

В чем юридическая необоснованность вынесенного решения?

Каковы дальнейшие действия защиты К.Самакова?

В пресс-конференции принимают участие:

Эсенгул Исаков — экс-депутат ЖК КР председатель ОО «Народный надзор»,

Бакыт Асамудинов — адвокат,

Эркин Рыскулбеков — журналист,

Нурдин Дуйшенбеков — представитель по доверенности К.Самакова,

Динара Чочунбаева — председатель Ассоциации ремесленников КР.