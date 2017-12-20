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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 декабря, 11:00

Карганбек Самаков в СИЗО № 1: почему экс-нардеп не получил оправдательный приговор?

Октябрьский районный суд города Бишкека вынес ночью 19 декабря обвинительный приговор Карганбеку Самакову.

Почему это стало полной неожиданностью для всех, кто следил за процессом?

В чем юридическая необоснованность вынесенного решения?

Каковы дальнейшие действия защиты К.Самакова?

В пресс-конференции принимают участие:

Эсенгул Исаков — экс-депутат ЖК КР председатель ОО «Народный надзор»,
Бакыт Асамудинов — адвокат,
Эркин Рыскулбеков — журналист,
Нурдин Дуйшенбеков — представитель по доверенности К.Самакова,
Динара Чочунбаева — председатель Ассоциации ремесленников КР.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/71575/
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