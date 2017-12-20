Пресс-конференция

Октябрьский районный суд города Бишкека вынес ночью 19 декабря обвинительный приговор Карганбеку Самакову.
Почему это стало полной неожиданностью для всех, кто следил за процессом?
В чем юридическая необоснованность вынесенного решения?
Каковы дальнейшие действия защиты К.Самакова?
В пресс-конференции принимают участие:
Эсенгул Исаков — экс-депутат ЖК КР председатель ОО «Народный надзор»,
Бакыт Асамудинов — адвокат,
Эркин Рыскулбеков — журналист,
Нурдин Дуйшенбеков — представитель по доверенности К.Самакова,
Динара Чочунбаева — председатель Ассоциации ремесленников КР.