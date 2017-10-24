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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 25 октября, 11:00

Мясной павильон на Ошском: опасный бизнес? или Чьи связи круче?

Владелец мясного павильона на Ошском рынке (а это три огромных ангара, где ежедневно отовариваются тысячи людей) — фирма «Акиф». Сейчас учредители компании, родственное отношение к которым имеют некоторые влиятельные персоны, обвиняют друг друга в нарушении закона.

В итоге один из учредителей — 70-летний Исмар Майсызов заключен в качестве обвиняемого в СИЗО. Хотя изначально он, оказавшись потерпевшим, обратился в суд.

Кто сумел перевернуть дело с ног на голову? Где искать правду и кто борется за самый большой «устукан» прибыли?

В пресс-конференции принимают участие:

Рустам Майсызов,

Татьяна Карыжанская — адвокат.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/66564/
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