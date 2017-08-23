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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 24 августа, 11:00

О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР: низкая квалификация – упущенные возможности страны (на 1 миллион долларов) 

Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.

О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию? 

В пресс-конференции принимают участие: 

Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР, 

Бактыгуль Жумакулова  - член ОС Минздрава КР. 

Время проведения: 24 августа, 12:00

Открытое политическое заявление 

Кандидаты в президенты – экс-председателя ГКНБ Марат Иманкулов и экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов - сделают открытое политическое  заявление относительно общественно-политической ситуации в стране. 

В пресс-конференции принимают участие: 

Марат Иманкулов – кандидат в президенты КР,

Сагынбек Абдрахманов - кандидат в президенты КР.

Время проведения: 24 августа, 13:00

Азимбек Бекназаров с новым заявлением о временном правительстве и о своем «продолженном» интервью 

Азимбек Бекназаров сделает СМИ новое заявление о временном правительстве и ответит на все вопросы, связанные с невольно «продолженным» интервью одному из интернет-ресурсов.  

В пресс-конференции принимает участие 

Азимбек Бекзназаров.

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/60798/
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