Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.
О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию?
В пресс-конференции принимают участие:
Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР,
Бактыгуль Жумакулова - член ОС Минздрава КР.
Кандидаты в президенты – экс-председателя ГКНБ Марат Иманкулов и экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов - сделают открытое политическое заявление относительно общественно-политической ситуации в стране.
В пресс-конференции принимают участие:
Марат Иманкулов – кандидат в президенты КР,
Сагынбек Абдрахманов - кандидат в президенты КР.
Азимбек Бекназаров сделает СМИ новое заявление о временном правительстве и ответит на все вопросы, связанные с невольно «продолженным» интервью одному из интернет-ресурсов.
В пресс-конференции принимает участие
Азимбек Бекзназаров.