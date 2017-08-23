О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР: низкая квалификация – упущенные возможности страны (на 1 миллион долларов)

Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.

О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию?

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР,

Бактыгуль Жумакулова - член ОС Минздрава КР.





Время проведения: 24 августа, 12:00

Открытое политическое заявление

Кандидаты в президенты – экс-председателя ГКНБ Марат Иманкулов и экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов - сделают открытое политическое заявление относительно общественно-политической ситуации в стране.

В пресс-конференции принимают участие:

Марат Иманкулов – кандидат в президенты КР,

Сагынбек Абдрахманов - кандидат в президенты КР.





Время проведения: 24 августа, 13:00

Азимбек Бекназаров с новым заявлением о временном правительстве и о своем «продолженном» интервью

Азимбек Бекназаров сделает СМИ новое заявление о временном правительстве и ответит на все вопросы, связанные с невольно «продолженным» интервью одному из интернет-ресурсов.

В пресс-конференции принимает участие

Азимбек Бекзназаров.