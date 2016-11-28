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Пресс-конференции

Кто самый «отважный» коррупционер страны? Уверенно на это звание претендует глава Новопавловского айыл окмоту. Как он «заслужил» это у народа?

Время проведения: 29 ноября, 11:00

Улан Саадалиев занимает пост главы Новопавловского айыл окмоту всего три года. Но этого времени ему хватило, чтобы прославиться своим «коррупционным» бесстрашием на всю округу.

 

Грейдеровка проселочной дороги без документации, продажа с размахом сельскохозяйственных угодий, полное игнорирование отчета по бюджету, самовольное (по личному усмотрению) распоряжение денежными средствами…

 

На чем держится преступная смелость У.Саадалиева? Как намерены с его безнаказанностью бороться жители и депутаты Новопавловского айыл окмоту? 

 

В пресс-конференции принимают участие:  

 

Бердигул Эсенаманов – депутат айыльного кенеша,

 

Абдразак Табалдиев - депутат айыльного кенеша,

 

Бектеназар Эсиралиев – житель Новопавловки,

 

Байыш Табалдиев – житель села Учкун,

 

Аманкул Турдукулов – член Суда аксакалов.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/40580/
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