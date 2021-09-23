Пресс-конференция

Смертельный укол: трагическая гибель Бахтияра Шакирова в Наццентре материнства и детства Минздрава КР так и останется безнаказанной?
Сотрудник МИД КР Бахтияр Шакиров скончался в Наццентре материнства и детства Минздрава КР 31 марта 2021 года. Во время обычной процедуры — внутривенной инъекции.
Мать — инвалид, потеряла старшего сына-кормильца, горе семьи неизмеримо.
Что стало причиной трагедии? Кто должен понести ответственность? Почему нет уверенности, что подобное не повторится?
В пресс-конференции принимают участие:
Салтанат Акунова — мать,
Болотбек Омуралиев — адвокат.