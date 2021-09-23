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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 24 сентября, 11:00

Смертельный укол: трагическая гибель Бахтияра Шакирова в Наццентре материнства и детства Минздрава КР так и останется безнаказанной?

Сотрудник МИД КР Бахтияр Шакиров скончался в Наццентре материнства и детства Минздрава КР 31 марта 2021 года. Во время обычной процедуры — внутривенной инъекции.

Мать — инвалид, потеряла старшего сына-кормильца, горе семьи неизмеримо.

Что стало причиной трагедии? Кто должен понести ответственность? Почему нет уверенности, что подобное не повторится?

В пресс-конференции принимают участие:

Салтанат Акунова — мать,
Болотбек Омуралиев — адвокат.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/208072/
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