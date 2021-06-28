Пресс-конференция

Миротворцы 92-99, вернувшиеся из рабочей поездки по приграничной зоне, проинформируют СМИ о реальной ситуации и о том, что необходимо предпринять.
В пресс-конференции принимают участие:
Жаныбек Бейшенов — Ассоциация ОО «Союз ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99»,
Бактыбек Кадыркулов — председатель Чуйского областного совета,
Замирбек Раимов — председатель Нарынского областного совета,
Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета,
Алмазлам Раимбердиев — председатель Сокулукского областного совета,
Анвар Сартаев — военный правозащитник.
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