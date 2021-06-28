Пресс-конференция

Время проведения: 29 июня, 11:00

Граница: Кыргызстан — Афганистан — Таджикистан. Миротворцы 92-99 о ситуации сейчас

Миротворцы 92-99, вернувшиеся из рабочей поездки по приграничной зоне, проинформируют СМИ о реальной ситуации и о том, что необходимо предпринять.

В пресс-конференции принимают участие:

Жаныбек Бейшенов — Ассоциация ОО «Союз ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99»,

Бактыбек Кадыркулов — председатель Чуйского областного совета,

Замирбек Раимов — председатель Нарынского областного совета,

Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета,

Алмазлам Раимбердиев — председатель Сокулукского областного совета,

Анвар Сартаев — военный правозащитник.

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