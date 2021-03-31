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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 апреля, 11:00

Выборы в БГК: столице остро не хватает силы и энергии молодых

В преддверии выборов авторитетные деятели науки Кыргызстана выступят с оценкой последних общественно-политических событий, причем рассмотрят их в причинно-следственной цепочке с соответствующими выводами.

Не останутся без внимания октябрьские события и так называемый «черный» июль-2020.

В пресс-конференции принимают участие:

Аскар Айтматов — дипломат, государственный деятель,
Венера Табалдиева — д.ю.н., профессор КРСУ,
Памира Кадырбекова — д.ф.н., профессор КНУ,
Нургуль Сальпиева — к.ю.н., доцент, зампредседателя Ассоциации «Юристы Кыргызстана»,
Жыргал Исмаилова — к.ф.н., и. о. доцента КАИ,
Закия Насирдинова — Общественный Совет безопасности,
Мария Мухарова — преподаватель КРСУ,
Гулзат Алиева — д.ф.н., профессор.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/188276/
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