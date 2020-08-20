Пресс-конференция

Для успешной учебы 24 тысяч 366 школьников 114 частных школ не хватает только поддержки правительства КР.
В чем суть проблемы? Как одним решением Министерство образования и науки КР может снять массу проблем, вызванных COVID-19 в сфере образования?
Почему Ассоциация «Союз образовательных учреждений» убеждена, что в их школах дети могут спокойно учиться в традиционном формате?
На чем основано такое серьезное заявление? Какой успешный опыт уже имеет частный сектор образования в условиях COVID-19?
В пресс-конференции принимают участие:
— Мээрим Осмоналиева — эксперт, представитель ассоциации «Союз Образовательных учреждений»;
— Флюра Урумбаева — образовательный комплекс «Илим», заместитель директора по образованию;
— Екатерина Касымова — ШКО «Абитуриент», УОК «Светоч плюс», коммерческий директор;
— Гульнара Ногойбаева — учебно-воспитательный комплекс инклюзивного обучения, директор;
— Наргиза Какелова — представитель международной школы «Бишкек Интернейшнл Скул»;
— Жибек Шарапова — представитель кыргызско-японской школы «Тенсай»;
— родители учащихся.
Уважаемые журналисты, вопросы по теме отправляйте на WhatsApp 0550 70 00 11 (пожалуйста, не забудьте указать ваше СМИ и фамилию).