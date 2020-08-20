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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 августа, 11:00

Министерство науки и образования КР: барьер или все-таки стимул развития образования и экономики?

Для успешной учебы 24 тысяч 366 школьников 114 частных школ не хватает только поддержки правительства КР.

В чем суть проблемы? Как одним решением Министерство образования и науки КР может снять массу проблем, вызванных COVID-19 в сфере образования?

Почему Ассоциация «Союз образовательных учреждений» убеждена, что в их школах дети могут спокойно учиться в традиционном формате?

На чем основано такое серьезное заявление? Какой успешный опыт уже имеет частный сектор образования в условиях COVID-19?

В пресс-конференции принимают участие:
— Мээрим Осмоналиева — эксперт, представитель ассоциации «Союз Образовательных учреждений»;
— Флюра Урумбаева — образовательный комплекс «Илим», заместитель директора по образованию;
— Екатерина Касымова — ШКО «Абитуриент», УОК «Светоч плюс», коммерческий директор;
— Гульнара Ногойбаева — учебно-воспитательный комплекс инклюзивного обучения, директор;
— Наргиза Какелова — представитель международной школы «Бишкек Интернейшнл Скул»;
— Жибек Шарапова — представитель кыргызско-японской школы «Тенсай»;
— родители учащихся.

Уважаемые журналисты, вопросы по теме отправляйте на WhatsApp 0550 70 00 11 (пожалуйста, не забудьте указать ваше СМИ и фамилию).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/162960/
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