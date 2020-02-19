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Пресс-конференции

Круглый стол

Время проведения: 20 февраля, 11:00

Комплексный подход к вопросу государственной важности: о методах борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке

Грязный воздух в Бишкеке, точнее его недопустимый уровень, уже перестал быть главным вопросом исключительно экологических сообществ. Теперь этой проблемой вплотную занялись госорганы. Причем на высоком государственном уровне.

Почему в борьбе за чистый воздух будет использован метод комплексного подхода? Предусмотрено ли взаимодействие госструктур с общественными организациями? Кто возьмет ответственность за мониторинг исполнения поставленных задач?

Когда бишкекчане почувствуют результаты и вздохнут полной грудью?

В дискуссии принимают участие:
Болот Жунусов — заместитель руководителя аппарата правительства КР,
Эмильбек Каптагаев — руководитель НИСИ,
Талант Нарбаев — эксперт Центра политико-правовых исследований,
Канат Абдрахманов — директор Центра климатического финансирования,
Гульнара Искакова — эксперт Центра политико-правовых исследований,
Ислам Момоконов — руководитель МП «Бишкекские парковки и стоянки»,
Азамат Темиркулов — политолог,
Дмитрий Ветошкин — эколог.
Модератор — Болот Жунусов.

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/144061/
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