Круглый стол

Грязный воздух в Бишкеке, точнее его недопустимый уровень, уже перестал быть главным вопросом исключительно экологических сообществ. Теперь этой проблемой вплотную занялись госорганы. Причем на высоком государственном уровне.
Почему в борьбе за чистый воздух будет использован метод комплексного подхода? Предусмотрено ли взаимодействие госструктур с общественными организациями? Кто возьмет ответственность за мониторинг исполнения поставленных задач?
Когда бишкекчане почувствуют результаты и вздохнут полной грудью?
В дискуссии принимают участие:
Болот Жунусов — заместитель руководителя аппарата правительства КР,
Эмильбек Каптагаев — руководитель НИСИ,
Талант Нарбаев — эксперт Центра политико-правовых исследований,
Канат Абдрахманов — директор Центра климатического финансирования,
Гульнара Искакова — эксперт Центра политико-правовых исследований,
Ислам Момоконов — руководитель МП «Бишкекские парковки и стоянки»,
Азамат Темиркулов — политолог,
Дмитрий Ветошкин — эколог.
Модератор — Болот Жунусов.