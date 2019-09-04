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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 5 сентября, 11:00

Золотодобывающий Ак-Тюз: обанкротить  значит захватить? Какая знакомая группа товарищей упорно занимается рейдерством старейшего предприятия?

Золотодобывающее предприятие в Ак-Тюзе работает в Кыргызстане с 1998 года как один из филиалов израильской компании «Голден энд Сильвер». В 2008-м предприятие оказалось в «плену» интересов Максима Бакиева, из которого, по сути, так и не вырвалось.

Что происходит сейчас, почему рабочий коллектив считает, что Константин Милошенко, Вадим Сибиряков и Тимур Пазылов скоро оставят их без работы?

В пресс-конференции принимают участие:

Эсенжан Мусурманкулов — директор кыргызского филиала «Голден энд Сильвер»;
Максат Жееналиев — юрист;
Мурат Керималиев — рабочий.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/128290/
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