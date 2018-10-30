Круглый стол

Проблемы дольщиков — под защиту государства

В настоящее время число обманутых дольщиков в Кыргызстане превышает несколько сотен. При этом зарегистрировано 150 строительных компаний, которые ведут работу по принципу долевого участия. В числе недобросовестных компаний в СМИ упоминаются «Анкомон строй», Master Group и «Иска строй». Очевидно, что проблема обманутых дольщиков в перспективе будет только набирать обороты.

Как изменить ситуацию в корне? Кто должен выступать регулятором во взаимоотношениях между дольщиками и застройщиками? Что необходимо предпринять для создания условий по защите прав дольщиков? Какие гарантии должны получать граждане, в том числе и от государства, взамен вложенных ими средств в долевое строительство?

Эти и другие ключевые вопросы по защите прав дольщиков на заседании круглого стола будут обсуждать:

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР, представители правительства и ведущих государственных органов — Госархстроя, ГРС, Финпола, МВД, Минюста, а также представители мэрии Бишкека, ПРООН и дольщики.

Модератор — депутат ЖК КР Аида Исмаилова.