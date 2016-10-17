«Шеф»! Как много в этом слове…

В некоторых странах мира 16 октября отметили Национальный день босса.

Учредить праздник, посвященный чествованию любимого руководства, в 1958 году предложила некая Патриция Хароски - секретарь компании State Farm Insurance Company. Инициатива эта властям понравилась, и спустя четыре года праздник официально утвердил губернатор штата Иллинойс Отто Карнер. Идея заключалась в том, чтобы сотрудники поздравляли и благодарили босса за то, что тот был добр и честен в течение года.

ИА «24.kg» попыталось выяснить у респондентов, каким в их представлении должен быть идеальный шеф и кого в Кыргызстане можно по праву назвать отличным руководителем.

Умай Арыкова, менеджер проектов:

- Идеальный босс – это человек, ведущий за собой всю команду, лидер, который не просто говорит, что и как делать, а тот, кто показывает это своим примером, тот, кто видит конечную цель и может помочь другим увидеть ее.

Для идеального руководителя самым ценным являются человеческие ресурсы. Он понимает, что любой результат - это работа всей команды, и каждый сотрудник - важная часть системы.

Раушан Айдаркулова, глава переводческого агентства:

- Руководитель должен быть компетентным в своей сфере, лидером, умеющим ладить не только с клиентами, но и с персоналом. Ему ни в коем случае нельзя быть высокомерным пафосным снобом. Лидер не боится работы, в том числе физической, он креативен, любознателен и гибок. Из кыргызстанских руководителей мне нравится Омурбек Бабанов - молодой, умный, богатый. Аман Тентиев - образованный, Нурлан Сулайманов - скромный, целеустремленный. Мне импонируют люди self made.

Яна Кулишова, преподаватель социальных танцев:

- Идеальный босс, как правило, человек дисциплинированный. И большое счастье, когда у него порядок и в делах, и в голове. Он четко ставит задачи и знает, каков должен быть результат. Он четко определяет стратегию развития, сам участвует в ходе выполнения.

В жизни нередко бывает так, что человек получает задание и выполняет его. Но позже выясняется, что сделал он его не так, потому что в ходе выполнения была упущена значительная деталь, не озвученная на первоначальном этапе. Хороший руководитель предвидит такие моменты и исключает их. Он ценит своих сотрудников, их время и труд, вовремя платит, мотивирует и поощряет.

Анатолий Лелевкин, основатель web-компании:

- Идеальный босс – это такой же миф, как идеальный клиент. Босс никогда не может быть идеальным для своих сотрудников, так как у них изначально имеются противоречия в мотивации. Используя Теорию игр, можно кратко описать их стратегии так: задача босса - чтобы люди работали больше, но получали меньше. Даже если текущий руководитель не отвечает непосредственно за распределение финансов, над ним всегда есть люди, которые задают ему какие-то рамки и бюджеты.

Задача же сотрудника обратная, работать меньше, при этом получать больше. Тут объяснять не надо. Налицо явный конфликт интересов. Хороший менеджер - это умение правильно делегировать, расставлять точки контроля и зоны ответственности; правильно определять компетенцию сотрудника и давать задачи соответственно выбранной компетенции; видеть общий фронт работы и планировать как этапы ее выполнения, так и набор персоналий, кто будет участвовать в решении данной задачи.

А вот назвать лучшего босса в КР не могу, так как более пяти лет не работаю по найму.

Гульбара Барыктабасова, управделами корпорации:

- В первую очередь руководитель должен иметь харизму, уметь объединять людей, притягивать их и при этом держать дистанцию с подчиненными, не заниматься панибратством. Для этого он должен иметь безупречный авторитет. Одним из важных качеств, на мой взгляд, является контроль своих эмоций.

Сотрудники тонко чувствует руководителя, и если он человек настроения, это вряд ли прибавит ему авторитета.

К сожалению, нет в мире ничего и никого идеального, все мы имеем определенные достоинства и недостатки. Но если руководитель работает над собой, совершенствуется, развивается и окружает себя командой единомышленников, то он определенно достигнет результатов и поведет за собой коллектив.