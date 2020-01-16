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Подписан закон о снижении штрафов за нарушение ПДД

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 декабря 2019 года.

Изменения приняты в целях совершенствования норм Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях в части разграничения ответственности граждан, исходя из принципов справедливости и гуманизма, и установления адекватных размеров штрафов за отдельные категории нарушений.

Законом за отдельные виды нарушений предусмотренной частью 1 статьи 123-1 (Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств) размер штрафа снижен с 3000 сом до 1000 сом:

— невыполнение требований дорожных знаков;

— невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

— нарушение правил остановки или стоянки;

— несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;

— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток, вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Вместе с тем, управление транспортным средством с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) переведены из категории нарушений (штраф 10000 сомов) в категорию проступков (от 20000 до 30000 сомов), т. е. ответственность за данное правонарушение была усилена.

Принятый Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140741/
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