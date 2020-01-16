Подписан закон о снижении штрафов за нарушение ПДД

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках)».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 декабря 2019 года.
Изменения приняты в целях совершенствования норм Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях в части разграничения ответственности граждан, исходя из принципов справедливости и гуманизма, и установления адекватных размеров штрафов за отдельные категории нарушений.
Законом за отдельные виды нарушений предусмотренной частью 1 статьи 123-1 (Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств) размер штрафа снижен с 3000 сом до 1000 сом:
— невыполнение требований дорожных знаков;
— невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);
— нарушение правил остановки или стоянки;
— несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;
— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;
— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток, вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).
Вместе с тем, управление транспортным средством с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) переведены из категории нарушений (штраф 10000 сомов) в категорию проступков (от 20000 до 30000 сомов), т. е. ответственность за данное правонарушение была усилена.
Принятый Закон вступает в силу со дня официального опубликования.