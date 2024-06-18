За неделю в Бишкеке выявлено более 7 тысяч нарушений ПДД

На территории Бишкека с 10 по 16 июня выявлено 7 тысяч 138 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции (УПСМ).

В том числе установлены следующие нарушения:

управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, — 56;

нарушение порядка регистрации ТС — 145;

управление ТС без соответствующих документов — 51;

невыполнение требований дорожных знаков — 4 тысячи 55;

управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 22;

нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 1 тысяча 153;

нарушение ПДД пешеходами — 502;

другие — 1 тысяча 154.

По итогам выявленных нарушений на штрафстоянку поставили 713 транспортных средств.