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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявлено более 7 тысяч нарушений ПДД

На территории Бишкека с 10 по 16 июня выявлено 7 тысяч 138 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции (УПСМ).

В том числе установлены следующие нарушения:

  • управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, — 56;
  • нарушение порядка регистрации ТС — 145;
  • управление ТС без соответствующих документов — 51;
  • невыполнение требований дорожных знаков — 4 тысячи 55;
  • управление водителем ТС с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 22;
  • нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — 1 тысяча 153;
  • нарушение ПДД пешеходами — 502;
  • другие — 1 тысяча 154.

По итогам выявленных нарушений на штрафстоянку поставили 713 транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296836/
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