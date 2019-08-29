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Госнаграды вручили за активное участие в проведении Совета глав государств ШОС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээбеков подписал Указ, согласно которому за активное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества государственными наградами награждены следующие лица:

орденом «Даңк»

Тилегенов Бактыбек Сабырович

— главный дирижер оркестра народных инструментов управления культуры мэрии г. Бишкек;

присвоить:

почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики»

Осмоналиеву Рахатбеку Муталиповичу

— художественному руководителю и главному дирижеру Кыргызского государственного академического симфонического оркестра им. А. Джумахматова при Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

почетное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики»:

Абдубачаеву Рысбеку Исмаилбековичу

— солисту Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Абдыралиевой Чынаре Мелисовне

— артистке академического оркестра народных инструментов им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Бабич Юлие Алексеевне

— концертмейстеру по вокалу Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

Бейшееву Талайбеку Сабыровичу

— композитору, руководителю группы «Аура»;

Жеенбаеву Мурзали Тɵлɵновичу

— старшему преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой;

Надырбек уулу Канату

— артисту балета Приморского филиала Государственного академического Мариинского театра;

Раимбековой Жамиле

— солистке театра оперы Фолькстеатр г. Росток Федеративной Республики Германия;

Ысманову Жеңишбеку Эргешбаевичу

— солисту театра «Комунале» им. Л. Паваротти г. Модена Итальянской Республики;

почетное звание «Заслуженный строитель Кыргызской Республики»

Сайрамбаеву Досжану Шамшыковичу

— директору общества с ограниченной ответственностью «КапиталБилдингЛТД»;

почетное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики»:

Зайнидин уулу Улану

— заведующему литературной частью Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Суеркуловой Ирине Балтабаевне

— старшему преподавателю кафедры кыргызских традиционных народных инструментов Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова;

Чилетирову Джаныбеку Жеенбаевичу

— руководителю и главному балетмейстеру народного образцового ансамбля танца «Жаш кыял»;

наградить

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абдраимова Алмазбека Алпамышовича

— главного телеоператора высшей категории творческой секции телеоператоров Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Абдыбекова Жолдошбека Асанбековича

— режиссера высшей категории творческо-производственного объединения «Маалымат» Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Абласову Жанар Бериковну

— заведующую хоровым отделением Центральной детской музыкальной школы им. П.Ф. Шубина, преподавателя вокала;

Айдарбекова Айбека Акматбековича

— заведующего отделом международного сотрудничества Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Амантурова Мирлана Казылаевича

— начальника муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» мэрии г. Бишкек;

Асанбекову Лейли Нурлановну

— пианистку, г. Бишкек;

Дурусалиева Жумадыла Медетбековича

— скрипача, солиста Королевского филармонического оркестра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;

Жакыпбекова Нусубалы Эшмукамбетовича

— артиста фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Жолдошеву Эльнуру Шаршембиевну

— директора муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» мэрии г. Бишкек;

Жоомартову Шекерхан Абдиллаевну

— преподавателя театрального училища при Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т. Абдумомунова;

Камытбекова Эрлана Шабдановича

— артиста балета государственного ансамбля танца «Ак марал» Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

Кочконова Казыбека Маматкасымовича

— посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Кыргызской Республики — национального координатора Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызской Республики;

Курмангалиева Жумакадыра Билаловича

— главного директора Национального центра культуры при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

Сапожникову Ирину Константиновну

— приму-балерину Приморского филиала Государственного академического Мариинского театра;

Шаршеналиеву Анаркул Сурахматовну

— солистку хора высшей категории Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.
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