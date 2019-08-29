Госнаграды вручили за активное участие в проведении Совета глав государств ШОС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээбеков подписал Указ, согласно которому за активное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества государственными наградами награждены следующие лица:
орденом «Даңк»
Тилегенов Бактыбек Сабырович
— главный дирижер оркестра народных инструментов управления культуры мэрии г. Бишкек;
присвоить:
почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики»
Осмоналиеву Рахатбеку Муталиповичу
— художественному руководителю и главному дирижеру Кыргызского государственного академического симфонического оркестра им. А. Джумахматова при Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
почетное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики»:
Абдубачаеву Рысбеку Исмаилбековичу
— солисту Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;
Абдыралиевой Чынаре Мелисовне
— артистке академического оркестра народных инструментов им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Бабич Юлие Алексеевне
— концертмейстеру по вокалу Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;
Бейшееву Талайбеку Сабыровичу
— композитору, руководителю группы «Аура»;
Жеенбаеву Мурзали Тɵлɵновичу
— старшему преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой;
Надырбек уулу Канату
— артисту балета Приморского филиала Государственного академического Мариинского театра;
Раимбековой Жамиле
— солистке театра оперы Фолькстеатр г. Росток Федеративной Республики Германия;
Ысманову Жеңишбеку Эргешбаевичу
— солисту театра «Комунале» им. Л. Паваротти г. Модена Итальянской Республики;
почетное звание «Заслуженный строитель Кыргызской Республики»
Сайрамбаеву Досжану Шамшыковичу
— директору общества с ограниченной ответственностью «КапиталБилдингЛТД»;
почетное звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики»:
Зайнидин уулу Улану
— заведующему литературной частью Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Суеркуловой Ирине Балтабаевне
— старшему преподавателю кафедры кыргызских традиционных народных инструментов Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова;
Чилетирову Джаныбеку Жеенбаевичу
— руководителю и главному балетмейстеру народного образцового ансамбля танца «Жаш кыял»;
наградить
Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Абдраимова Алмазбека Алпамышовича
— главного телеоператора высшей категории творческой секции телеоператоров Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
Абдыбекова Жолдошбека Асанбековича
— режиссера высшей категории творческо-производственного объединения «Маалымат» Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
Абласову Жанар Бериковну
— заведующую хоровым отделением Центральной детской музыкальной школы им. П.Ф. Шубина, преподавателя вокала;
Айдарбекова Айбека Акматбековича
— заведующего отделом международного сотрудничества Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Амантурова Мирлана Казылаевича
— начальника муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» мэрии г. Бишкек;
Асанбекову Лейли Нурлановну
— пианистку, г. Бишкек;
Дурусалиева Жумадыла Медетбековича
— скрипача, солиста Королевского филармонического оркестра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;
Жакыпбекова Нусубалы Эшмукамбетовича
— артиста фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Жолдошеву Эльнуру Шаршембиевну
— директора муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» мэрии г. Бишкек;
Жоомартову Шекерхан Абдиллаевну
— преподавателя театрального училища при Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т. Абдумомунова;
Камытбекова Эрлана Шабдановича
— артиста балета государственного ансамбля танца «Ак марал» Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
Кочконова Казыбека Маматкасымовича
— посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Кыргызской Республики — национального координатора Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызской Республики;
Курмангалиева Жумакадыра Билаловича
— главного директора Национального центра культуры при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
Сапожникову Ирину Константиновну
— приму-балерину Приморского филиала Государственного академического Мариинского театра;
Шаршеналиеву Анаркул Сурахматовну
— солистку хора высшей категории Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.