Новые машины для скорой помощи. И снова скандал?

Население столицы стабильно растет. Соответственно, растет и нагрузка на Центр экстренной медицины. При этом ситуация с обеспеченностью санитарным транспортом критическая.

Сегодня Бишкек нуждается в 100 круглосуточных бригадах скорой медпомощи, а в городе их лишь 39.

К больному с опозданием

Сегодня в распоряжении скорой помощи 26 машин, которые более или менее на ходу. Из них 22 машины эксплуатируются четвертый год, еще четыре — семь лет. Остальные, а это около 30 машин, подлежат списанию.

В том числе 8 «тойот», которым уже 19 лет. Они прошли четыре эксплуатационных срока.

«Нам выдают запасные части, но и это не спасает ситуацию. Машины выходят на линию, а в пути ломаются. Каждый третий-четвертый вызов обслуживается с опозданием от 20 минут до трех часов. Это связано с нехваткой машин и техническим состоянием транспорта. Беда в том, что скоро наступит зима, а в имеющихся машинах и печки толком не работают, и щели большие, и ломаются они очень часто», — рассказали 24.kg в 103.

Недавно был случай, когда машина, следующая на вызов, сломалась в пути. Ее оттащили на автобазу, но диспетчеры забыли передать этот вызов другой бригаде, и больной ребенок ждал медицинскую помощь несколько часов.

Вопросы по тендеру

Улучшить ситуацию чиновники обещали в этом году и даже провели тендер.

Всего на девять машин (шесть машин скорой, две машины для городской детской молочной кухни и одна — офис на колесах для соцработников) в городском бюджете закладывали 14,7 миллиона сомов.

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Как стало известно 24.kg, транспорт для Центра экстренной медицины уже поставлен в Бишкек, однако он простаивает на автобазе, поскольку выявлены расхождения с тендерной заявкой.

«Планировалось закупить машины с задним приводом, а поступили полноприводные внедорожники. Зачем в городе такой транспорт? Он ведь дороже в эксплуатации: расход бензина больше, ремонтные работы дороже. Есть проблемы и по оборудованию, которое тоже не соответствует технической спецификации», — рассказали источники.

Чье лобби?

Начальник столичного Управления обеспечения системы здравоохранения Лидия Мухамедшина, комментируя ситуацию, заявила, что все совсем не так, и информация не соответствует действительности.

«Я уже провела совещание и знаю, от кого эта информация исходит. Машины пришли только 6 сентября. Недоукомплектована буквально пара вещей (фары, рация), это все исправимо. Поставщик — российский завод-изготовитель — обещает все исправить до 20 сентября, и мы вручим транспорт в официальной обстановке, пригласим и прессу», — сказала она.

Там подноготная иная: лоббировали другую компанию, а мы эту схему сломали. А кому это понравится? Лидия Мухамедшина

«Мы объявили тендер согласно закону о госзакупках. По правилам выигрывает тот, кто предлагает наименьшую цену. Мы закладывали 10,5 миллиона сомов на эти машины, а затрачено 10,1 миллиона, то есть экономия составила 400 тысяч сомов», — добавила она.

«Машины прекрасные, в целости и сохранности. Мы их определим на третью и четвертую подстанции, которые обслуживают именно жилмассивы. Новые машины имеют высокую проходимость. Запчасти на них всегда доступные, поскольку российские», — пояснила начальник Управления.

И бензин на автобазе всегда есть: тонна на сутки, 30 тонн в месяц. Еще ни одна машина из-за бензина не встала в городе. Лидия Мухамедшина

Врачам по смартфону

«Кроме того, мы сэкономили и выделили столичному Центру экстренной медицины примерно 8 миллионов сомов на внедрение автоматизированной системы управления. Сегодня часто возникают недоразумения, а тут все будет записываться, и острые вопросы будут сняты. Все это мы делаем для поддержки медработников и для горожан», — подчеркнула Лидия Мухамедшина.

Внедрить эту систему, напомним, планируют до конца 2018 года. Существующая система «Фобос» фиксирует и записывает в автоматическом режиме поступающие вызовы. На всех машинах установлена система GPS, которая показывает геолокацию машин. Связь проходит через диспетчера.

«Новая система кардинально отличается от сегодняшней. Она более прогрессивна. У врача и водителя будут смартфоны. В автоматическом режиме система будет выбирать бригаду по профилю и автоматически, минуя диспетчерскую, вызов будет поступать сразу врачу. Дублирующий вызов будет поступать на телефон водителя, где навигатор будет прокладывать наиболее оптимальный маршрут движения», — поясняли в 103.

Скандал длиною в год

Это не первый раз, когда закупают спецтранспорт, не соответствующий спецификации. Больше года назад Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи. Контракт на поставку заключен еще в марте 2017 года. Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести их в эксплуатацию — до 22 июля. Машины растаможили в декабре 2017 года, однако до сих пор ни одна карета скорой помощи не введена в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. По заключению международных экспертов, восемь автомобилей можно принять после устранения недостатков, а семь машин подлежат возврату.

Теперь же экспертизу проводят в одном из отечественных центров. Компания определит, возможно ли переделать реанимобили. А тем временем больные ждут скорой медицинской помощи. Дождутся ли?