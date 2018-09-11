Наказание за двойное гражданство. Депутаты отложили законопроект

Члены парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции отложили рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за наличие двойного гражданства у политических и государственных служащих.
Инициатор Дастан Бекешев считает, что следует заключить соглашения с основными странами, гражданство которых может вызывать интерес у наших граждан, — Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, КНР, Турцией.
Дастан Бекешев напомнил, что зачастую проверка проводится, но иностранные государства не дают ответа без специального соглашения.
Рассмотрение законопроекта отложили до тех пор, пока Дастан Бекешев не представит недостающие документы.