Наказание за двойное гражданство. Депутаты отложили законопроект

Члены парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции отложили рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за наличие двойного гражданства у политических и государственных служащих.

Инициатор Дастан Бекешев считает, что следует заключить соглашения с основными странами, гражданство которых может вызывать интерес у наших граждан, — Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, КНР, Турцией.

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Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев отметил, что у Кыргызстана много соглашений с другими странами. «Сказать, что нужны отдельные соглашения, — такой практики у нас не было. Как они отреагируют, не ясно. При подаче документов кандидат дает ЦИК согласие на подтверждение информации о нем в другой стране. Вопрос в том, что иностранное государство всегда защищает своих граждан», — отметил он.

Дастан Бекешев напомнил, что зачастую проверка проводится, но иностранные государства не дают ответа без специального соглашения.

Рассмотрение законопроекта отложили до тех пор, пока Дастан Бекешев не представит недостающие документы.