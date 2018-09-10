Участница из Кыргызстана вошла в десятку лучших международного фотоконкурса

Кыргызстанка Насиба Нурматова стала одной из десяти финалистов международного фотоконкурса ЮНЕСКО «Шелковый путь глазами молодежи». Об этом сообщили в Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в КР.
По ее данным, девушка награждена поощрительной премией в возрастной категории 18-25 лет.
Фото Насибы Нурматовой. Кыргызские танцовщицы на традиционных качелях, этнофестиваль на побережье Иссык-Куля
Международное жюри рассмотрело более 6,5 тысячи фотографий, полученных от участников из 100 стран мира.
Фотоконкурс организован как визуальная исследовательская и образовательная программа на тему общего культурного наследия на Шелковом пути.
Торжественная церемония награждения состоится в Пекине.