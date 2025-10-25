15:33
Общество

Самые смешные фото показали организаторы конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards

Организаторы конкурса юмористических фотографий дикой природы Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 объявили финалистов и опубликовали их работы.

Всего в этом году на конкурс подано 10 тысяч работ от фотографов из 108 стран. В финал пробились лучшие из лучших.

Победителей Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 объявят в начале декабря, а пока организаторы поделились снимками.

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 — ежегодный международный конкурс фотографов дикой природы с требованием «совместить юмор и высокое мастерство».
