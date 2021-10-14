23:05
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз» от ЕАЭС

Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, организаторами конкурса в Instagram выступили Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития.

«ЕАЭС — это не только союз пяти стран. Это прежде всего союз людей: друзей, единомышленников, коллег, партнеров. Приглашаем граждан стран союза к участию. С 15 октября выкладывайте в Instagram свои фотографии с изображением союза во всех его проявлениях с хештегом #ЭтоМойСоюз», — говорится в сообщении.

Открытие выставки лучших фотографий и вручение призов победителям состоятся в рамках Евразийского конгресса в декабре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210414/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Касым-Жомарт Токаев: Рынки ЕАЭС чувствуют давление растущих мировых цен
До 2024 года ЕАЭС предстоит разработать договор об общем рынке нефтепродуктов
Чиновники из Минсельхоза и логистические компании создали коррупционную схему
Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа
Промышленное производство в ЕАЭС за восемь месяцев выросло на 4,5 процента
Нацбанки ЕАЭС обсуждают общую систему регулирования финансового рынка
В системе «Работа без границ» за два месяца разместили 4 миллиона резюме
Таиланд хочет заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Instagram закроет доступ всем пользователям, не указавшим свою дату рождения
Встреча с послами. Садыр Жапаров хочет видеть в ЕАЭС соседей по региону
Популярные новости
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Племянница президента Лазат Нуркожоева с&nbsp;размахом отметила 21-летие Племянница президента Лазат Нуркожоева с размахом отметила 21-летие
Бизнес
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки
Студенты AUCA награждены стипендией KICB Студенты AUCA награждены стипендией KICB
14 октября, четверг
23:03
Езда по встречке. На улице Шопокова сразу два водителя нарушили ПДД Езда по встречке. На улице Шопокова сразу два водителя...
22:52
Три тонны контрабандного винограда задержали в Баткенской области
22:28
«Городу 312» 20 лет. Светлана Назаренко поздравила поклонников группы
22:05
Бишкекчане вновь поднимают вопрос отсутствующих на некоторых улицах тротуаров
21:47
Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз» от ЕАЭС