Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз» от ЕАЭС

Кыргызстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Это мой союз». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, организаторами конкурса в Instagram выступили Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития.

«ЕАЭС — это не только союз пяти стран. Это прежде всего союз людей: друзей, единомышленников, коллег, партнеров. Приглашаем граждан стран союза к участию. С 15 октября выкладывайте в Instagram свои фотографии с изображением союза во всех его проявлениях с хештегом #ЭтоМойСоюз», — говорится в сообщении.

Открытие выставки лучших фотографий и вручение призов победителям состоятся в рамках Евразийского конгресса в декабре.