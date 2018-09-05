ВИК-2018. Чиновник признал, что с туалетами в ущелье Кырчын были недоработки

Заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов сегодня на пресс-конференции признал недоработки в ущелье Кырчын, принимающем III Всемирные игры кочевников.

По его словам, 3 сентября в ущелье официально открыли этногородок. В торжестве участвовало более 2 тысяч местных и зарубежных артистов. Сейчас там функционируют 13 мини-городков и более тысячи юрт.

«В первый день были недоработки в плане общественных туалетов и пробок. Это было временно. Но сегодня все службы в городке работают полноценно, все проблемы устранены. Можем всех вас с этим замечательным событием поздравить», — сказал Азамат Жамангулов.

Отметим, многие гости, посетившие этногородок, оставили в социальных сетях гневные отзывы об очередях в туалеты и длинных заторах на пути в Кырчын. Это при том, что перед началом ВИК чиновники заверяли, что ущелье полностью готово к приему гостей. Там установили туалеты, затратив крупную сумму денег.