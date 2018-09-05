18:47
USD 68.78
EUR 79.55
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (134)

ВИК-2018. Чиновник признал, что с туалетами в ущелье Кырчын были недоработки

Заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов сегодня на пресс-конференции признал недоработки в ущелье Кырчын, принимающем III Всемирные игры кочевников.

По его словам, 3 сентября в ущелье официально открыли этногородок. В торжестве участвовало более 2 тысяч местных и зарубежных артистов. Сейчас там функционируют 13 мини-городков и более тысячи юрт.

«В первый день были недоработки в плане общественных туалетов и пробок. Это было временно. Но сегодня все службы в городке работают полноценно, все проблемы устранены. Можем всех вас с этим замечательным событием поздравить», — сказал Азамат Жамангулов.

Отметим, многие гости, посетившие этногородок, оставили в социальных сетях гневные отзывы об очередях в туалеты и длинных заторах на пути в Кырчын. Это при том, что перед началом ВИК чиновники заверяли, что ущелье полностью готово к приему гостей. Там установили туалеты, затратив крупную сумму денег.
Ссылка:
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. Спортсмену из России стало плохо, помогли милицейские медики
ВИК-2018. Богатыри весом под 200 килограммов сразились на турнире по сумо
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу
В этногородке Кырчын нашли шкуру снежного барса. Виновников накажут
Всемирные игры кочевников-2018 в зарубежных СМИ. Фотовпечатления
Это моя палка! На ВИК-2018 определились чемпионы по мас-рестлингу
ВИК-2018. Сборные США и Франции стартовали на турнире по кок-бору
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана — чемпион по перетягиванию каната
Пять часов. Столько времени потребовалось победителю конного пробега на ВИК-2018
Всемирные игры кочевников. Возрождение охотничьих игр салбуурун
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;турецкая компания подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве
Кыргызтелеком принял участие в&nbsp;аукционе по&nbsp;реализации проекта &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»