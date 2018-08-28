29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак) 9.30 19.00 улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова 9.30 19.00 10-й микрорайон, №№ 9-12, 16-19, 17/1 9.00 18.00 Западный проспект Чуй, № 104 9.00 17.00 улицы Медерова, Панфилова, Гасстелло 9.30 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Термечикова, Кызыл-Суу, Арча-Бешик, Садырбаева, Абдрахманова, Мин-Куш, Он-Арча, Кара-Коо, Баба-Ата) улицы Боталиева, Махатмы Ганди, переулок Пензенский 9.30 18.00 улицы Айни, Чапаева, Ахунбаева 9.30 17.00 проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева 9.00 17.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Степное село Чон-Таш (улицы Таджибаева, Абдыкай, Восточная, Школьная, Проектируемая) село Дачное (улицы 40 лет Победы, Чехова, Жукова, Ломоносова) село Октябрьское (улица Карла Маркса) 9.00 17.00 село Кашка-Суу (улицы Актан, Кашка-Суу) Сокулукский город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира) село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе) село Восточное (улицы Дагестанская, Тимирязева, Дружбы, Школьная) 9.00 17.00 cело Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная) cело Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе) село Джаны-Пахта (улица Зеленая) село Заря (улицы Гагарина, Фрунзе, Новая) Жайылский город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова) 8.30 18.00 cела Ставрополовка, Кара-Суу 8.30 17.00 Кантский город Кант (улицы Толстого, Суворова) село Кировское (район школы) 9.00 18.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Боз-Учук, Энчилеш;

9.00-17.00 — села Талды-Суу, Кочу, Корумду, Тон, Барбулак, Шорбулак;

6.00-8.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кожояр.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Жоош, Сарай, Катта-Талдык, Кара-Кульджа, Жазы, Тепе-Коргон, Уч-Коргон.

5 Баткенская область