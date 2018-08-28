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Общество

29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак)

9.30

19.00

улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова

9.30

19.00

10-й микрорайон, №№ 9-12, 16-19, 17/1

9.00

18.00

Западный

проспект Чуй, № 104

9.00

17.00

улицы Медерова, Панфилова, Гасстелло

9.30

18.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Термечикова, Кызыл-Суу, Арча-Бешик, Садырбаева, Абдрахманова, Мин-Куш, Он-Арча, Кара-Коо, Баба-Ата)

улицы Боталиева, Махатмы Ганди, переулок Пензенский

9.30

18.00

улицы Айни, Чапаева, Ахунбаева

9.30

17.00

проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева

9.00

17.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Степное

село Чон-Таш (улицы Таджибаева, Абдыкай, Восточная, Школьная, Проектируемая)

село Дачное (улицы 40 лет Победы, Чехова, Жукова, Ломоносова)

село Октябрьское (улица Карла Маркса)

9.00

 

17.00

 

село Кашка-Суу (улицы Актан, Кашка-Суу)

Сокулукский

город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира)

село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе)

село Восточное (улицы Дагестанская, Тимирязева, Дружбы, Школьная)

9.00

 

17.00

cело Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная)

cело Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе)

село Джаны-Пахта (улица Зеленая)

село Заря (улицы Гагарина, Фрунзе, Новая)

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова)

8.30

18.00

cела Ставрополовка, Кара-Суу

8.30

17.00

Кантский

город Кант (улицы Толстого, Суворова)

село Кировское (район школы)

9.00

 

18.00

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Энчилеш;
  • 9.00-17.00 — села Талды-Суу, Кочу, Корумду, Тон, Барбулак, Шорбулак;
  • 6.00-8.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кожояр.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Жоош, Сарай, Катта-Талдык, Кара-Кульджа, Жазы, Тепе-Коргон, Уч-Коргон.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Ак-Турпак, Бирлик.
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