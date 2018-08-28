29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак)
|
9.30
|
19.00
|
улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова
|
9.30
|
19.00
|
10-й микрорайон, №№ 9-12, 16-19, 17/1
|
9.00
|
18.00
|
Западный
|
проспект Чуй, № 104
|
9.00
|
17.00
|
улицы Медерова, Панфилова, Гасстелло
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Термечикова, Кызыл-Суу, Арча-Бешик, Садырбаева, Абдрахманова, Мин-Куш, Он-Арча, Кара-Коо, Баба-Ата)
улицы Боталиева, Махатмы Ганди, переулок Пензенский
|
9.30
|
18.00
|
улицы Айни, Чапаева, Ахунбаева
|
9.30
|
17.00
|
проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева
|
9.00
|
17.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Степное
село Чон-Таш (улицы Таджибаева, Абдыкай, Восточная, Школьная, Проектируемая)
село Дачное (улицы 40 лет Победы, Чехова, Жукова, Ломоносова)
село Октябрьское (улица Карла Маркса)
|
9.00
|
17.00
|
село Кашка-Суу (улицы Актан, Кашка-Суу)
|
Сокулукский
|
город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира)
село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе)
село Восточное (улицы Дагестанская, Тимирязева, Дружбы, Школьная)
|
9.00
|
17.00
|
cело Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная)
cело Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе)
|
село Джаны-Пахта (улица Зеленая)
село Заря (улицы Гагарина, Фрунзе, Новая)
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова)
|
8.30
|
18.00
|
cела Ставрополовка, Кара-Суу
|
8.30
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улицы Толстого, Суворова)
село Кировское (район школы)
|
9.00
|
18.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Энчилеш;
- 9.00-17.00 — села Талды-Суу, Кочу, Корумду, Тон, Барбулак, Шорбулак;
- 6.00-8.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кожояр.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жоош, Сарай, Катта-Талдык, Кара-Кульджа, Жазы, Тепе-Коргон, Уч-Коргон.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Ак-Турпак, Бирлик.