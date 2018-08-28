11:33
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Общество

Незаконное выделение земли. Бывшего вице-мэра отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд рассмотрел продление срока содержания под стражей бывшему первому вице-мэру Бишкека Ренату Макенову. Следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия. 

Судья Эмиль Каипов изменил Ренату Макенову меру пресечения и отпустил его под домашний арест. 

Рената Макенова задержали в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. По версии следствия, он в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии и в нарушение земельного законодательства предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 гектара в южной зоне Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 1559
Версия для печати
Материалы по теме
Арест первого вице-мэра. Когда может собраться внеочередная сессия горкенеша
Арест первого вице-мэра. В Бишкекском кенеше инициируют внеочередную сессию
Незаконное выделение земли. Первый вице-мэр Бишкека арестован на время следствия
Первый вице-мэр Бишкека задержан по делу о незаконном выделении земли
Незаконное выделение земли. В ГКНБ на допрос вызван первый вице-мэр Бишкека
Незаконное предоставление участков в Бишкеке выявила Генпрокуратура
Выявлен очередной факт незаконного выделения земельного участка в Бишкеке
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom