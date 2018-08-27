28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Куланак, Керемет)
|
9.30
|
18.30
|
3-й микрорайон, улица Юнусалиева (рынок «Орто-Сай»)
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая)
|
9.00
|
18.00
|
улицы Жумабека, 64, 83
Гоголя, 116, 179
Фрунзе, 423, 425
|
9.00
|
17-00
|
улица Огонбаева, 208
|
9.00
|
18.00
|
Западный
|
улица Джаманбаева, 36
|
9.00
|
17.00
|
улицы Горького, Медерова, Чехова, Панфилова, Темирова, Гасстелло, Можайского, Тулебердиева, Береговая, Северная, Кожобергенова, переулки Снегиревский, Витебский
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Фрунзе)
|
9.00
|
17.00
|
улицы Березовая, Республиканская, Лесхозная, проспект Жибек Жолу
|
9.30
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная,
села Степное, Сарбан
село Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая)
село Кара-Жыгач (улицы Садовая, Пушкина), Кашка-Суу (улицы Актан, Кашка-Суу), Карла Маркса (улица Карла Маркса)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова)
село Новопавловка (улица Токтогула)
село Камышановка
город Шопоков (улицы Восточная, Победы)
село Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Ала-Арчинская)
|
9.00
|
18.00
|
Московский
|
села Ан-Арык, Петровка, Кызыл-Туу, Предтеченка
село Садовое (улицы Первое Мая, Ситникова, Ленина, Луговая, Калинина, Ключевая, Токтогула)
село Александровка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Колхозная, Калимова, Западная, Мамайская)
село Телек (улицы Школьная, Токтогула)
|
9.00
|
17.00
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова)
|
8.30
|
18.00
|
села Ставрополовка, Степное
|
8.30
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улицы Л.Толстого, Суворова)
село Кировское (район школы)
|
9.00
|
18.00
|
Чуйский
|
Села Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра, Восточное, карьер
|
8.00
|
18.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — село Зындан;
- 9.00-17.00 — села Кара-Тала, Бирлик, Сары-Добо, Талды-Суу, Ичке-Суу.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айрыма, Вахым, сельские управы Жылалды, Жапалак.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Кыргыз-Кыштак, город Баткен.