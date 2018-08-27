28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Куланак, Керемет) 9.30 18.30 3-й микрорайон, улица Юнусалиева (рынок «Орто-Сай») 9.30 18.00 жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая) 9.00 18.00 улицы Жумабека, 64, 83 Гоголя, 116, 179 Фрунзе, 423, 425 9.00 17-00 улица Огонбаева, 208 9.00 18.00 Западный улица Джаманбаева, 36 9.00 17.00 улицы Горького, Медерова, Чехова, Панфилова, Темирова, Гасстелло, Можайского, Тулебердиева, Береговая, Северная, Кожобергенова, переулки Снегиревский, Витебский 9.30 18.00 жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Фрунзе) 9.00 17.00 улицы Березовая, Республиканская, Лесхозная, проспект Жибек Жолу 9.30 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, 28 га , Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК) села Степное, Сарбан село Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая) село Кара-Жыгач (улицы Садовая, Пушкина), Кашка-Суу (улицы Актан, Кашка-Суу), Карла Маркса (улица Карла Маркса) 9.00 17.00 Сокулукский село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова) село Новопавловка (улица Токтогула) село Камышановка город Шопоков (улицы Восточная, Победы) село Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Ала-Арчинская) 9.00 18.00 Московский села Ан-Арык, Петровка, Кызыл-Туу, Предтеченка село Садовое (улицы Первое Мая, Ситникова, Ленина, Луговая, Калинина, Ключевая, Токтогула) село Александровка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Колхозная, Калимова, Западная, Мамайская) село Телек (улицы Школьная, Токтогула) 9.00 17.00 Жайылский город Кара-Балта (улицы Жданова, Гвардейская, Свердлова) 8.30 18.00 села Ставрополовка, Степное 8.30 17.00 Кантский город Кант (улицы Л.Толстого, Суворова) село Кировское (район школы) 9.00 18.00 Чуйский Села Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра, Восточное, карьер 8.00 18.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — село Зындан;

9.00-17.00 — села Кара-Тала, Бирлик, Сары-Добо, Талды-Суу, Ичке-Суу.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Тут-Зар, Мундуз, Кызыл-Сай, Гулистан, Айрыма, Вахым, сельские управы Жылалды, Жапалак.

5 Баткенская область