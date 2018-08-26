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Общество

27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

Жилмассивы «Энесай», «Дордой-2».

9.00

18.00

Улица Куренкеева (от Абдрахманова до Тоголока Молдо).

13.00

17.30

Западный

Улица Джаманбаева, 36А.

9.00

17.00

Улицы Щербакова, Тоголока Молдо, Можайского, Подольская, Северная, Волокаламская, переулки Каарманский, Снегиревский, Витебский.

9.30

18.00

Жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кереге-Тоо, Тулпар-Тоо, Ак-Марал, Кривоносова, Безымянная, Куюковой, Ак-Тан, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Кен-Суу, Садыбакасова).

9.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

Села Кара-Жыгач, Бек-Тоо, Малиновка, Кашка-Суу (улица Ак-Тан).

Село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, 28 га, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК).

09.00

 

17.00

 

Село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева).

Село Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Проектируемая, Кызыл-Берлик),

село Маевка (МТФ-2),

село Карла Маркса (улицы Токтогула, Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева, Крылова, Герцена).

Сокулукский

Село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Красноармейская).

 

9.00

 

 

 

17.00

 

 

Село Гавриловка (улица Овражная),

город Шопоков (улицы Победы, Восточная).

Село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Заводская, Пригородная).

Кантский

Село Кировское (улица Авизова),

село Люксембург (улица Бекмуратова),

город Кант (улица Зеленая).

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-12.00 — село Ак-Шыйрак;
  • 12.00-18.00 — село Энилчек;
  • 9.00-17.00 — села Кара-Тала, город Каракол (села Ташкия, Чельпек, улица Третякеевича).

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Жазы.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская, Орозбекова, Котормо.
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