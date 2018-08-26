27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
Жилмассивы «Энесай», «Дордой-2».
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9.00
|
18.00
|
Улица Куренкеева (от Абдрахманова до Тоголока Молдо).
|
13.00
|
17.30
|
Западный
|
Улица Джаманбаева, 36А.
|
9.00
|
17.00
|
Улицы Щербакова, Тоголока Молдо, Можайского, Подольская, Северная, Волокаламская, переулки Каарманский, Снегиревский, Витебский.
|
9.30
|
18.00
|
Жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кереге-Тоо, Тулпар-Тоо, Ак-Марал, Кривоносова, Безымянная, Куюковой, Ак-Тан, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Кен-Суу, Садыбакасова).
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9.00
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
Села Кара-Жыгач, Бек-Тоо, Малиновка, Кашка-Суу (улица Ак-Тан).
Село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная,
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09.00
|
17.00
|
Село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева).
|
Село Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Проектируемая, Кызыл-Берлик),
село Маевка (МТФ-2),
село Карла Маркса (улицы Токтогула, Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева, Крылова, Герцена).
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Сокулукский
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Село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Полярная, Северная, Красноармейская).
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9.00
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17.00
|
Село Гавриловка (улица Овражная),
город Шопоков (улицы Победы, Восточная).
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Село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Заводская, Пригородная).
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Кантский
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Село Кировское (улица Авизова),
село Люксембург (улица Бекмуратова),
город Кант (улица Зеленая).
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9.00
|
17.00
3Иссык-Кульская область
- 7.00-12.00 — село Ак-Шыйрак;
- 12.00-18.00 — село Энилчек;
- 9.00-17.00 — села Кара-Тала, город Каракол (села Ташкия, Чельпек, улица Третякеевича).
4Ошская область
-
8.00-17.00 — сельская управа Жазы.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская, Орозбекова, Котормо.