Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?

Свисток, взмах жезла, и вот инспектор УОБДД останавливает вас. Это настораживает водителя, тем более, если он уверен в том, что ничего не нарушал. Однако не все водители знают, за что их могут остановить и как себя вести в такой ситуации.

Какие права имеет водитель и может ли он снимать инспектора на камеру, 24.kg рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

1 На каком основании вас может остановить инспектор УОБДД? Есть несколько оснований, по которым вас может остановить инспектор УОБДД:



— Если вы нарушили правила дорожного движения.



— Ваша машина, или похожее на нее авто, находится в розыске и на него дана ориентировка.



— Если вы стали очевидцем серьезного ДТП.

2 Что должен сделать инспектор, остановив водителя? Инспектор обязан подойти к водителю, представиться – назвать фамилию и имя, должность. Если водитель просит показать служебное удостоверение, инспектор должен его предъявить. В документе указывается номер служебного удостоверения, фамилия, имя и отчество, должность.



У каждого инспектора есть нагрудной знак, он закреплен только за одним человеком.

3 Если возникнет спорная ситуация, может ли водитель сфотографировать служебное удостоверение инспектора? Водитель может лишь выписать данные инспектора, но фотографировать удостоверение нельзя, поскольку это служебно-оперативный документ.

4 Может ли водитель не выходить из автомобиля, если его остановил инспектор УОБДД? Если инспектор остановил водителя, он может не выходить из своего авто. Инспектор должен сам подойти и назвать причину остановки. Водитель может выйти из машины, если его попросят это сделать.

5 Могу ли я уехать, если инспектор, остановив меня, не подходит специально? Если вы видите, что инспектор просто стоит на дороге без причины, вы можете уехать. Но, если вы видите, что он занят другими водителями, лучше подождите.