10:13
USD 68.19
EUR 79.05
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (58)

Адвокат: Бурулай Турдалиеву могли спасти, если бы не халатность милиционеров

Дело об убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой рассмотрят в Свердловском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат отца погибшей Эсения Рамазанова.

По ее словам, следствие завершают. Дело передадут в суд Бишкека, так как по закону, если не удается установить территорию преступления, его рассматривают по месту расследования.

«Отец Бурулай Турдалиевой обратился в милицию о похищении в Первомайский РОВД, а преступление совершено в Жайылском районе Чуйской области. Так как дело расследовали в ГУВД Чуйской области, его передадут в Свердловский районный суд», — сказала Эсения Рамазанова.

Она также объяснила, почему адвокаты лишь частично согласились с результатами второй экспертизы.

Читайте по теме
Памяти Бурулай. В Кыргызстане вышел короткометражный фильм «Похищение»
«Первоначальная экспертиза указывала, что девушка умерла в здании РОВД. Однако комиссионная экспертиза изменила это заключение. Адвокаты потерпевшего направили запрос о времени смерти и конкретном диагнозе. Выяснилось, что девушка умерла от потери крови через полчаса после того, как ее привезли в больницу. Повторная экспертиза подтвердила это. То есть, если бы милиционеры вовремя взломали дверь, а не искали ключи, девушку могли бы спасти», — добавила Эсения Рамазанова.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Парень, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. Он выжил и находится под арестом.

Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.
Ссылка:
просмотров: 1037
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Бурулай. Адвокаты не смогли привлечь независимого эксперта
Убийство Бурулай. На теле девушки вновь не нашли надписей
В Зеленограде кыргызстанца до смерти избили приятели. Его похоронили в Токтогуле
В Африке погибли три российских журналиста
Кыргызстанку осудили на 8,5 лет за убийство сожителя
Новорожденный в холодильнике. Кыргызстанка отказалась от своего ребенка
Опозорила семью. В Ноокате мать убила дочь, родившую ребенка вне брака
Убийство Бурулай. Подозреваемый признал лишь часть вины
Эксгумации не будет. По делу убийства Бурулай проведут комиссионную экспертизу
В Ысык-Атинском районе мужчину подозревают в похищении человека и его убийстве
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу