Адвокат: Бурулай Турдалиеву могли спасти, если бы не халатность милиционеров

Дело об убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой рассмотрят в Свердловском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат отца погибшей Эсения Рамазанова.

По ее словам, следствие завершают. Дело передадут в суд Бишкека, так как по закону, если не удается установить территорию преступления, его рассматривают по месту расследования.

«Отец Бурулай Турдалиевой обратился в милицию о похищении в Первомайский РОВД, а преступление совершено в Жайылском районе Чуйской области. Так как дело расследовали в ГУВД Чуйской области, его передадут в Свердловский районный суд», — сказала Эсения Рамазанова.

Она также объяснила, почему адвокаты лишь частично согласились с результатами второй экспертизы.

Читайте по теме Памяти Бурулай. В Кыргызстане вышел короткометражный фильм «Похищение»

«Первоначальная экспертиза указывала, что девушка умерла в здании РОВД. Однако комиссионная экспертиза изменила это заключение. Адвокаты потерпевшего направили запрос о времени смерти и конкретном диагнозе. Выяснилось, что девушка умерла от потери крови через полчаса после того, как ее привезли в больницу. Повторная экспертиза подтвердила это. То есть, если бы милиционеры вовремя взломали дверь, а не искали ключи, девушку могли бы спасти», — добавила Эсения Рамазанова.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Парень, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. Он выжил и находится под арестом.

Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.