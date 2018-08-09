Адвокат: Бурулай Турдалиеву могли спасти, если бы не халатность милиционеров

Дело об убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой рассмотрят в Свердловском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат отца погибшей Эсения Рамазанова.
По ее словам, следствие завершают. Дело передадут в суд Бишкека, так как по закону, если не удается установить территорию преступления, его рассматривают по месту расследования.
«Отец Бурулай Турдалиевой обратился в милицию о похищении в Первомайский РОВД, а преступление совершено в Жайылском районе Чуйской области. Так как дело расследовали в ГУВД Чуйской области, его передадут в Свердловский районный суд», — сказала Эсения Рамазанова.
Она также объяснила, почему адвокаты лишь частично согласились с результатами второй экспертизы.
Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Парень, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. Он выжил и находится под арестом.
Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.