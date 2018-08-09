Нурбек Токтакунов: Сапар Исаков готов помогать следствию

Бишкекский городской суд рассматривает вопрос продления срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Адвокат Нурбек Токтакунов заявил в суде, что оснований для содержания его подзащитного в СИЗО ГКНБ нет. По его словам, мера пресечения в виде ареста может рассматриваться как попытка оказать давление на подзащитного.
Он добавил, что Сапар Исаков готов помогать следствию, так как заинтересован в том, чтобы следователи до конца разобрались в вопросе.
По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.
Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.