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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (169)

Нурбек Токтакунов: Сапар Исаков готов помогать следствию

Бишкекский городской суд рассматривает вопрос продления срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Адвокат Нурбек Токтакунов заявил в суде, что оснований для содержания его подзащитного в СИЗО ГКНБ нет. По его словам, мера пресечения в виде ареста может рассматриваться как попытка оказать давление на подзащитного.

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«Арест — исключительная мера пресечения. Его применяют, когда есть четкие и ясные основания — давление на свидетелей, риск скрыться от следствия. Прошу отменить постановление Первомайского суда о продлении срока содержания под стражей и изменить меру пресечения на подписку о невыезде, домашний арест или под личное поручительство. Достаточно уважаемых людей, которые под угрозой применения больших штрафных санкций поручатся за то, что Сапар Исаков никуда не сбежит», — заявил Нурбек Токтакунов.

Он добавил, что Сапар Исаков готов помогать следствию, так как заинтересован в том, чтобы следователи до конца разобрались в вопросе. 

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.
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