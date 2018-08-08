17:32
USD 68.13
EUR 78.94
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (149)

На ремонт закрывают еще один участок проспекта Чингиза Айтматова

На ремонт закрывают еще один участок проспекта Чингиза Айтматова — между улицами Ахунбаева и Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, ремонт начинается с 8 августа. Его проводят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». На этом участке заменят дорожное полотно и установят новые бордюры.

Работы продлятся до 28 августа. Объезд на востоке — по улице Токтоналиева, на западе — по улицам Джунусалиева и Бакаева.

«11-12 августа проведут дорожные работы на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева. В остальные дни перекрестки проспекта с улицами Айни, Джаманбаева, Горького и Ахунбаева будут открыты для движения», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 923
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта дорог
Еще один участок правительственной трассы в Бишкеке закроют на ремонт
В Бишкеке на ремонт закроют еще две дороги
Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт
Ремонт улицы Баялинова. Городские власти пересмотрели проект
На разрушенный тротуар на улице Московской устанавливают новые бордюры
В Бишкеке на ремонт закрывают еще один участок — отрезок проспекта Чуй
В мэрии рассказали, сколько домов снесли для реконструкции улицы Токтогула
В столице снесут три дома. Мешают строительству дороги
В Бишкеке для проезда автомобилей открыли еще две улицы
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Бизнес
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа