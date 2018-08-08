На ремонт закрывают еще один участок проспекта Чингиза Айтматова — между улицами Ахунбаева и Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, ремонт начинается с 8 августа. Его проводят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». На этом участке заменят дорожное полотно и установят новые бордюры.

Работы продлятся до 28 августа. Объезд на востоке — по улице Токтоналиева, на западе — по улицам Джунусалиева и Бакаева.

«11-12 августа проведут дорожные работы на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева. В остальные дни перекрестки проспекта с улицами Айни, Джаманбаева, Горького и Ахунбаева будут открыты для движения», — говорится в сообщении.